Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України
Понеділок, 27 травня 2024, 20:49 -
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про плани ФРН виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.
Про це вона заявила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, пише DW.
За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де наразі часто бракує найнеобхіднішого.
Уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу, додала вона.
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Нагадаємо:
З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала українським енергетикам понад 1400 тонн обладнання і матеріалів для відновлення енергосистеми.
Економічна правда
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