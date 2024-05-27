Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про плани ФРН виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.

Про це вона заявила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, пише DW.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де наразі часто бракує найнеобхіднішого.

Уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу, додала вона.

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Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала українським енергетикам понад 1400 тонн обладнання і матеріалів для відновлення енергосистеми.

Економічна правда

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