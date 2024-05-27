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Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України

Понеділок, 27 травня 2024, 20:49 - Олексій Павлиш

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про плани ФРН виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.

Про це вона заявила на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, пише DW.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де наразі часто бракує найнеобхіднішого.

Уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу, додала вона.

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Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала українським енергетикам понад 1400 тонн обладнання і матеріалів для відновлення енергосистеми.

Економічна правда

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Німеччина Україна фінанси
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