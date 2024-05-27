Державний борг України перевищив 6 трильйонів

У квітні державний та гарантований державою борг України зріс до 6,01 трлн грн, або до 151,52 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що державний та гарантований державою зовнішній борг становив 71,52% загальної суми, – 4,29 трлн грн (108,37 млрд дол). З цієї суми

Натомість державний та гарантований державою внутрішній борг становив 28,48% від загальної суми, або 1,71 трлн грн (43,14 млрд дол).

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Загалом протягом квітня сума державного та гарантованого державою боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 86,17 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,47 млрд дол.

Нагадаємо:

Обсяг сукупного державного боргу України у березні зріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд дол для фінансування видатків державного бюджету.