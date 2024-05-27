Бразилія стала найбільшим імпортером китайських електромобілів

Бразилія обігнала Бельгію як найбільший експортний ринок для китайських електромобілів та гібридів.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA).

Агентство зазначає, що китайські автовиробники збільшують продажі на неєвропейські ринки на тлі антисубсидійного розслідування ЄС щодо китайських електромобілів.

Згідно з даними китайської асоціації, експорт чисто електричних і гібридних автомобілів до Бразилії в квітні зріс у 13 разів у порівнянні з квітнем минулого року до 40 163 одиниць, що зробило цю країну найбільшим експортним ринком другий місяць поспіль.

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"Різке зростання експорту до Бразилії, яка була 10-м найбільим експортним ринком у січні, передує подальшому підвищенню тарифів на імпорт електромобілів та гібридних транспортних засобів з липня, оскільки ця південноамериканська країна прагне заохотити місцеве виробництво автомобілів", - пише Reuters.

Зазначається, що кілька китайських автовиробників вже почали збільшувати інвестиції в місцеве виробництво в Бразилії. Так, BYD розпочала будівництво виробничого комплексу, щоб розпочативиробництво до кінця року або на початку 2025 року, а Great Wall Motor заявила, що її завод у Бразилії розпочне роботу цього місяця.

У квітні Бразилія також стала другим найбільшим експортним напрямком для Китаю для всіх автомобілів, поступившись Росії, яка зберегла своє перше місце.

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Очікується, що Росія, яка підпадає під дію західних санкцій, залишиться найбільшим китайським експортним ринком автомобілів.

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Економічна правда