Brave1 шукає технології для підвищення точності ударів Сил оборони - Федоров

Кластер Brave1 шукає рішення, яке підвищить точність операцій Сил оборони.

Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Потрібна технологічна розробка, яка дозволить Силам оборони проводити операції проти ворога з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами", - написав міністр.

За його словами, саме тому запускається хакатон Precision. Основні напрями:

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Удосконалені системи наведення

Об’єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі

Розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті

Симулятори та навчальне ПЗ

Автономні й напівавтономні системи ураження

Мережецентричні засоби ведення війни

"Участь можуть узяти українські та закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи та всі, хто готовий долучитися до боротьби. Хакатон пройде в три етапи і передбачає, зокрема, тестування на полігоні", - написав Федоров.

Нагадаємо:

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.

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