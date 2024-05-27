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Brave1 шукає технології для підвищення точності ударів Сил оборони - Федоров

Понеділок, 27 травня 2024, 18:01 - Віктор Волокіта

Кластер Brave1 шукає рішення, яке підвищить точність операцій Сил оборони.

Про це йдеться в повідомленні міністра  цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Потрібна технологічна розробка, яка дозволить Силам оборони проводити операції проти ворога з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами", - написав міністр.

За його словами, саме тому запускається хакатон Precision. Основні напрями:

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  • Удосконалені системи наведення
  • Об’єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі
  • Розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті 
  • Симулятори та навчальне ПЗ
  • Автономні й напівавтономні системи ураження
  • Мережецентричні засоби ведення війни

"Участь можуть узяти українські та закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи та всі, хто готовий долучитися до боротьби. Хакатон пройде в три етапи і передбачає, зокрема, тестування на полігоні", - написав Федоров.  

Нагадаємо: 

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.

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Економічна правда
Укр / Рус
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