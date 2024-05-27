Фонд держмайна цього тижня проведе 14 приватизаційних аукціонів

Фонд державного майна (ФДМУ) 27-31 травня планує провести 14 приватизаційних аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зокрема, серед лотів - 100-відсотковий пакет акцій підсанкційного підприємства - ПрАТ "ПентоПак" - зі стартовою ціною 203,7 млн грн. Дата проведення аукціону - 31 травня.

Зазначається, що минулого тижня команда Фонду провела 11 успішних онлайн-аукціонів з приватизації загальною сумою майже 46,4 млн гривень.

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"Найцікавішим лотом тижня став ЄМК ДП "Завод "Електропобутприлад" у Чернівцях. Вартість активу зросла зі стартових - 11,1 млн гривень, до фінальних - 20,1 млн гривень. Новий власник отримує актив зі значним потенціалом для розвитку, розташований у зручному місці з розвиненою логістикою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд держмайна готує до приватизації завод "ПентоПак" у Борисполі, який Україна конфіскувала у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді через підтримку російської агресії.

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Економічна правда