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У Мінветеранів створять базу для пошуку роботодавцями фахівців

Понеділок, 27 травня 2024, 17:41 - Віктор Волокіта

У Міністерстві у справах ветеранів допускають створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду.

Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на Саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" у Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Я вважаю, що така база буде. Єдине, зараз реєстр закритий. Ми розуміємо, що надалі повинні інтегруватися не тільки з реєстрами "Оберіг", а й з усім, що стосується соцзахисту, економіки тощо", - сказав Максим Кушнір 

Він зазначив, що це зараз обговорюється у відомстві, але поки що є питання з безпекою.

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Нагадаємо:

На сьогодні в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни, включно з членами родини, їх кількість зросте до 5-6 млн осіб.

робота війна
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