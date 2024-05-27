У Мінветеранів створять базу для пошуку роботодавцями фахівців

У Міністерстві у справах ветеранів допускають створення в майбутньому бази ветеранів, де роботодавці зможуть знайти фахівців на ту чи іншу посаду.

Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір на Саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" у Києві в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що така база буде. Єдине, зараз реєстр закритий. Ми розуміємо, що надалі повинні інтегруватися не тільки з реєстрами "Оберіг", а й з усім, що стосується соцзахисту, економіки тощо", - сказав Максим Кушнір

Він зазначив, що це зараз обговорюється у відомстві, але поки що є питання з безпекою.

Реклама:

Нагадаємо:

На сьогодні в Україні зареєстровано 1,2 млн ветеранів, а після завершення війни, включно з членами родини, їх кількість зросте до 5-6 млн осіб.