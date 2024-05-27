Підприємцю не вдалося приватизувати готель "Феофанія" вартістю 454 мільйона 

Київська міська прокуратура встановила, що на початку 2022 р. фізична особа ініціювала штучний спір до Національної академії наук України про визнання права власності на готельний комплекс "Феофанія", який вона начебто викупила у держави ще в 1995 році.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

За її даними, фізична особа достеменно знала, що готельний комплекс є державною власністю, оскільки є засновником приватного підприємства, яке багато років орендувало вказаний комплекс у держави та було учасником низки судових процесів, у тому числі за позовом прокурора.

В ході розгляду цих справ судами підтверджено право власності держави в особі Національної академії наук України на вказане нерухоме майно.

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Міська прокуратура вступила у розгляд справи, яка ініційована фізичною особою задля заволодіння державним майно За повідомленням прокуратури, Голосіївський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову фізичної особи.

"Таким чином попереджено незаконне вибуття з державної власності готельного комплексу "Феофанія" площею майже 7 тис. кв.м та вартістю 454 млн грн.", - йдеться в повідомленні.

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Економічна правда