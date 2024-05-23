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Українці надають перевагу бензиновим авто та електрокарам віком до 5 років: попереду TESLA 

Четвер, 23 травня 2024, 11:35 - Віктор Волокіта

У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

В Укравтопромі нагадали, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

"Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%. Далі йдуть електромобілі – 39%, дизельні – 9%, гібридні – 8%, авто з ГБО – 4%", - йдеться в повідомленні. 

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Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 343 од.;
  2. TESLA Model 3 - 323 од.;
  3. MAZDA CX5 - 189 од.;
  4. NISSAN Rogue - 174 од.;
  5. HYUNDAI Kona - 172 од.;
  6. VOLKSWAGEN Tiguan - 165 од.;
  7. VOLKSWAGEN Golf - 152 од.;
  8. AUDI E-Tron Sportback - 112 од.;
  9. NISSAN Leaf - 110 од.;
  10. VOLKSWAGEN ID.4 - 102 од.

Нагадаємо:

Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США. 

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