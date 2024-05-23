Українці надають перевагу бензиновим авто та електрокарам віком до 5 років: попереду TESLA
Четвер, 23 травня 2024, 11:35 -
У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
В Укравтопромі нагадали, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.
"Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%. Далі йдуть електромобілі – 39%, дизельні – 9%, гібридні – 8%, авто з ГБО – 4%", - йдеться в повідомленні.
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Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 343 од.;
- TESLA Model 3 - 323 од.;
- MAZDA CX5 - 189 од.;
- NISSAN Rogue - 174 од.;
- HYUNDAI Kona - 172 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 165 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 152 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 112 од.;
- NISSAN Leaf - 110 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 102 од.
Нагадаємо:
Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США.
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