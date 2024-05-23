Українці надають перевагу бензиновим авто та електрокарам віком до 5 років: попереду TESLA 

У минулому місяці українці придбали понад 5,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

В Укравтопромі нагадали, що впродовж квітня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,8 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

"Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%. Далі йдуть електромобілі – 39%, дизельні – 9%, гібридні – 8%, авто з ГБО – 4%", - йдеться в повідомленні.

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Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y - 343 од.; TESLA Model 3 - 323 од.; MAZDA CX5 - 189 од.; NISSAN Rogue - 174 од.; HYUNDAI Kona - 172 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 165 од.; VOLKSWAGEN Golf - 152 од.; AUDI E-Tron Sportback - 112 од.; NISSAN Leaf - 110 од.; VOLKSWAGEN ID.4 - 102 од.

Нагадаємо:

Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США.

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