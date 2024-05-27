"Укрнафта" виділила 50 мільйонів на збір UNITED24 на роботизовані комплекси для війська

"Укрнафта" долучилася до першого збору платформи UNITED24 на наземні роботизовані комплекси. Вклад компанії склав 50 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

За її інформацією, збір проводять для того, щоб закупити для Сил оборони три типи роботів.

"Бойові роботи - ШАБЛЯ М2, ЛЮТЬ, MOROZ, D-11 - створені для дистанційного виконання бойових завдань: штурму, оборони, спостереження, розвідки. Роботизовані комплекси озброєні кулеметами калібру 7,62 мм та калібру 12,7 мм та можуть уражати цілі на відстані до 2 кілометрів", - повідомили в "Укрнафті".

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За даними компанії, платформи-камікадзе та заміновувачі - RATEL S, ARK-1 - призначені для знищення, наприклад, ворожої бронетехніки. Вони можуть нести протитанкові міни або інше корисне навантаження зі швидкістю до 25 км/год, а також дистанційно мінувати позиції та логістичні шляхи ворога.

"Компанія "Укрнафта" виділила кошти на третю категорію. Це логісти - ВОЛЯ-Е, RATEL H, TERMIT, РИСЬ PRO, КНЛР-Е, SIRKO-S1 - універсальні робочі конячки, здатні перевозити до 600 кілограмів. Вони евакуюють поранених, возять провізію та боєприпаси, стають платформами для засобів РЕБ тощо", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

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