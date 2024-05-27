Фонд держмайна залучив до бюджету 10 мільйонів від продажу активів "Лісів України"

Фонд державного майна України залучив до бюджету 9,85 млн грн від продажу непрофільних активів держпідприємства "Ліси України".

Про це повідомляє голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"Плюс 9,85 млн грн до бюджету від продажу непрофільних активів ДП "Ліси України". Фонд продовжує проводити успішні аукціони приватизації майна. Цього разу продали об'єкти, розташовані у Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про будівлі з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж. Їх продали за 8,15 млн грн, що вище за стартову ціну в 1,7 раза. А також про будівлю площею 366,3 кв м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району. Вона пішла за 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 раза.

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Успішні онлайн-аукціони вкотре доводять - приватизація на часі. Вона не лише дозволяє ефективно залучати інвестиції, а й створювати робочі місця та стимулювати розвиток бізнесу в регіонах.

Довідка. ДП "Ліси України" передає Фонду держмайна непрофільні активи, які дісталися у спадок від лісгоспів і потребують значних видатків на утримання. Це старі санаторії, цехи, склади та контори. Далі ФДМУ готує ці об'єкти до приватизації на відкритих онлайн–аукціонах у системі "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо:

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ДП "Ліси України" в січні 2024 року ліквідувало цехи з переробки деревини по всій Україні.