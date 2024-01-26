ДП "Ліси України" ліквідувало цехи з переробки деревини по всій Україні

ДП "Ліси України" в січні 2024 року ліквідувало цехи з переробки деревини по всій Україні.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

За словами гендиректора, лісгоспи раніше почали займатися переробкою, бо реалізація круглої деревини не покривала витрати. Однак після розвитку приватної деревообробки на ринку зросла конкуренція. Державні виробництва формально є прибутковими, а по факту перебувають на дотації.

"Ліквідація переробки - болюча тема. Набагато приємніше створювати, ніж закривати. Але іноді потрібно приймати непопулярні рішення", - зазначив він.

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Як приклад Болоховець навів роботу цеху однієї з філій "Лісу України", що спеціалізується на заготівлі дуба та виробляє ламель паркетну дубову. Його прибуток за 10 місяців 2023 року склав 8,3 млн грн. Однак цех отримує дуб за собівартістю, що набагато менше за ринкову ціну.

"Якби ту саму круглу деревину реалізувати через відкриті торги, філія могла б заробити 24,1 млн грн. Формально рентабельність цеху 58%, насправді підприємство недоотримало 16 млн грн", - пояснив він.

За словами Болоховця, подібна ситуація практично у всіх переробних цехах, яких у "Лісів України" налічується більше сотні.

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Цехи ДП "Ліси України" 2023 року переробили 0,9 млн куб. м деревини, ринкова вартість якої становить 2,15 млрд грн. Реалізовано 0,4 млн куб. м. пиломатеріалів на суму 2,3 млрд грн. Різниця склала 150 млн грн, що в рази менше, ніж витрачено на виробництво (зарплати, електроенергія тощо), констатував керівник держпідприємства.

"Окрім тягаря у вигляді дотацій цехам, позбудемося ще й значної частки корупції, що також, безумовно, сприятиме збільшенню доходів ДП", - констатував Болоховець і висловив упевненість, що за результатами першого півріччя 2024 року буде видно перші позитивні результати цієї структурної зміни.