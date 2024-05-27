В Україні стали менше викрадати телефони: найпопулярніші бренди серед злодіїв

Із початку 2024 року в Україні було втрачено або викрадено понад 6,6 тисячі телефонів. Це у 2,5 раза менше, ніж за відповідний період у 2021-му, та у 1,3 раза менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Для порівняння, понад 29 тисяч телефонів було викрадено та втрачено в Україні минулоріч. Найчастіше люди втрачають XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.

Це майже вдвічі – на 46% – менше, ніж до початку повномасштабної війни.

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Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч зафіксована у Києві – 790 випадків (11,9% від загальної кількості). На другому місці Дніпропетровщина з 582 випадками (8,8%), а Запорізька область посідає третє місце з 566 випадками (8,6%).

Опендатабот

До порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів.

Топ найбільшим запитаних серед злодіїв телефонів незмінний протягом останніх трьох років: це XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE. Так, у цьогоріч вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисяч XIAOMI (33,8% від загальної кількості), понад 1,4 тисячі телефонів SAMSUNG (21,6%) та трохи менше тисячі IPHONE (14,2%).

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Опендатабот

За даними мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy, виявилось, що найпопулярнішими марками телефонів три роки поспіль серед покупців є ті самі вищезгадані марки, але в іншому порядку по запитаності: IPHONE, SAMSUNG та XIAOMI/REDMI.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року в Україні відкрили понад 24 тис кримінальних справ за ст. 190 "Шахрайство". Це значно більше, ніж в аналогійний період минулоріч.