Консультанти радять акціонерам відхилити зарплатний пакет Ілона Маска на 56 мільярдів доларів

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Консультаційна фірма Glass Lewis заявила в суботу, що закликала акціонерів Tesla відхилити пакет оплати праці генерального директора Ілона Маска в розмірі 56 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

У звіті Glass Lewis наводяться аргумент "надмірного розміру" зарплати, розмиваючий ефект при реалізації прав на акції та концентрація власності. У звіті також згадується "список надзвичайно трудомістких проєктів" Маска, який розширився після його гучної купівлі Twitter, тепер відомої як X.

Як повідомляють, пакет оплати праці був запропонований радою директорів Tesla, яка неодноразово потрапляла під критику за тісні зв'язки з Маском. Пакет не передбачає зарплати чи грошової премії, а встановлює винагороду на основі ринкової вартості Tesla, яка має зрости до 650 мільярдів доларів протягом 10 років, починаючи з 2018 року. Згідно з даними LSEG, наразі компанія оцінюється приблизно в 571,6 мільярда доларів.

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Радник з питань довіреності також рекомендував акціонерам голосувати проти переобрання члена ради директорів Кімбала Маска, брата Ілона Маска, в той час як колишнього генерального директора 21st Century Fox Джеймса Мердока було рекомендовано переобрати.

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У квітні компанія Tesla просила акціонерів затвердити пакет у майже 55,8 млрд дол, який був встановлений в 2018 році в рамках оплати праці генерального директора Ілона Маска.

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