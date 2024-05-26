Ринок алюмінію опинився в епіцентрі зіткнення між найбільшими трейдерами та банками

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На ринку алюмінію зіткнулись найбільші трейдери та банки світу, в результаті якого з рук в руки переходить метал на суму понад 1 мільярд доларів, а на складах Лондонської біржі металів утворюються довжелезні черги.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сировинний гігант Trafigura Group: за останні тижні поставив на Лондонську біржу металів (ЛБМ) величезні обсяги алюмінію, при цьому заявляючи про свої песимістичні прогнози.

З іншого боку, банки і хедж-фонди, включаючи Squarepoint Capital LLP, Citigroup Inc. і JPMorgan Chase & Co., у відповідь скупили метал Trafigura і замовили його назад зі складської системи, за словами людей, знайомих з цим питанням, - передає Bloombeg.

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Це призвело до значних змін у розподілі світових запасів алюмінію в той час, коли прогнозують його дефіцит у майбутньому.

Trafigura накопичувала запаси алюмінію в Порт-Кланг протягом останнього року, більша частина якого надходила з Індії, де торговий дім має великі контракти з постачальниками.

Але ніхто на ширшому ринку алюмінію не знав точно, що Trafigura робитиме з цим металом.

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Натомість за останні два тижні близько 650 000 тонн алюмінію, що знаходилися в Порт-Кланг, були раптово переведені на ЛБМ на умовах варранту (цінний папір, що дає право на купівлю деякої кількості акцій компанії в будь-який час до завершення дії контракта за певною ціною).

Аналітик Генрі Ван спрогнозував падіння цін на алюміній, заявивши, що зараз спостерігається "дуже похмура картина попиту", і відзначивши нещодавні перезапуски металургійних заводів.

У короткостроковій перспективі покупці алюмінію в Порт-Кланг, швидше за все, використовуватимуть його для так званих фінансових угод - утримуватимуть фізичний алюміній і продаватимуть ф'ючерси за вищими цінами. Але в довгостроковій перспективі найбільшу вигоду торгівля принесе, якщо фізичний ринок звузиться до рівня, який дозволить відвантажувати алюміній реальним покупцям з отриманням прибутку.

Нагадаємо:

Гірничовидобувний гігант Anglo American планує розділитися, з метою завоювати акціонерів після того, як вона відхилила пропозицію про поглинання вартістю 39 мільярдів доларів від конкурентної компанії BHP.