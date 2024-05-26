У Хмельницькій області після ракетної атаки було знеструмлено 11 тисяч споживачів

У Хмельницькій області після ракетної атаки росіян, було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. На ранок усім абонентам повернули електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Через обстріл Хмельниччини, було знеструмлено понад 11 тисяч абонентів. Аварійну ситуацію вдалось ліквідувати. На ранок усіх споживачів було заживлено.

Окрім цього, на одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибухонебезпечний предмет, працівники викликали поліцію та саперів.

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Нагадаємо:

У неділю, 26 травня, енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України.

