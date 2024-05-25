Президент Світового банку готовий керувати кредитом G7 для України

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Президент Світового банку Аджай Банга заявив у п'ятницю, що він відкритий до ідеї управління кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських активів - принаймні для невійськових цілей.

Про це повідомляє Reuters.

Аджай Банга був присутній під час зустрічі міністрів фінансів G7 на півночі Італії, на якій обговорювали можливість створення фонду коштів для України, що будуть забезпечені замороженими активами РФ. Там він наголосив, що Світовий банк має досвід управління невійськовими донорськими фондами, і готовий взяти на себе управління подібним фондом для України.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен припустила, що мова може йти про кредит у 50 млрд дол.

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При цьому, очільник Світового банку сказав, що він не є стороною в переговорах про надання кредиту, і що до нього не зверталися ні Йеллен, ні інші міністри фінансів G7.

"Все, що я знаю, це те, що якщо вони вирішать надати нам кредит, чи буду я готовий? Так, я міг би керувати фондом такого типу", - сказав Банга.

Нагадаємо:

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Міністерка фінансів США Джанет Єллен після зустрічі із представниками країн G7 на півночі Італії заявила, що не бачить проблем на шляху узгодження більшого кредиту для України, що буде забезпечений російськими замороженими активами.

Частина німецьких чиновників готова підтримати план США щодо використання доходів від заморожених активів РФ, які здебільшого знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів.

Економічна правда