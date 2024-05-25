Укренерго додав дві години відключенням світла ввечері - ДТЕК
Субота, 25 травня 2024, 11:41 -
У Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00, а не до 22:00, як очікували раніше.
Нагадаємо:
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24 травня графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.
Економічна правда
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