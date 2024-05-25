Укренерго додав дві години відключенням світла ввечері - ДТЕК

У Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00, а не до 22:00, як очікували раніше.

Нагадаємо:

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24 травня графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

Економічна правда

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