Всі розділи
Укр / Рус

Укренерго додав дві години відключенням світла ввечері - ДТЕК

Субота, 25 травня 2024, 11:41 - Володимир Тунік-Фриз

У Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській областях графіки відключень світла будуть діяти з 20:00 до 00:00, а не до 22:00, як очікували раніше.

Нагадаємо:

Реклама:

24 травня графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

Економічна правда

Реклама:



енергетика електроенергія Київ ДТЕК
Реклама:
Матеріали за темою
За добу Україна отримувала аварійну енергетичну допомогу з Польщі та Румунії 25 травня 2024, 10:46
Україна розраховує на допомогу Польщі в постачанні енергетичного обладнання 24 травня 2024, 19:40
25 травня вимикати світло будуть лише у години "вечірнього піку" 24 травня 2024, 18:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті