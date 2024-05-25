За добу Україна отримувала аварійну енергетичну допомогу з Польщі та Румунії

Потреби енергосистеми забезпечувались власною генерацією, імпортом та аварійною допомогою. Відключення світла можливі з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Потреби української енергосистема за добу з 24 по 25 травня забезпечували в тому числі аварійною допомогою з Польщі та Румунії.

Як повідомляє Міненергетики, погодинні відключення у суботу 25 травня можуть застосовувати з 20:00 до 22:00.

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На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 18 793 МВт год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

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