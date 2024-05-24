Україна розраховує на допомогу Польщі в постачанні енергетичного обладнання

фото: Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і представники делегації Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською обговорили військову підтримку, санкції проти Росії та допомогу в постачанні необхідного енергетичного обладнання Україні.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

"Маємо багато тем на порядку денному нашої співпраці. Говорили про військову підтримку, європейську та євроатлантичну інтеграцію, санкції проти агресора, конфіскацію російських активів, а також розвиток прикордонної інфраструктури", – зазначив очільник уряду.

За його словами, "окремо зосередили увагу на ситуації в енергетиці".

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"Розраховуємо на допомогу Польщі в постачанні необхідного обладнання, зокрема генераторів, модульних котелень та газових турбін. Маємо намір децентралізувати українську енергосистему, аби зробити її менш вразливою для ворога", – зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр подякував Польщі за надання боєприпасів для протиповітряної оборони.

"Високо цінуємо надзвичайний рівень підтримки нашої держави з боку Польщі й польського народу", – наголосив Шмигаль.

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Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина передала українським енергетикам понад 1400 тонн обладнання і матеріалів для відновлення енергосистеми.