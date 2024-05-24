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Українські ОВДП купують у 25 країнах – Мінфін 

П'ятниця, 24 травня 2024, 18:39 - Анастасія Дячкіна

Окрім України облігації внутрішньої державної позики купують ще у 25 країнах світу, найбільша кількість таких інвесторів у Японії, Німеччині та США.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України", – йдеться в повідомленні.

 
Мінфін

У міністерстві зазначили, що з початком повномасштабної війни РФ проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну шляхом купівлі державних облігацій. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

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Нагадаємо: 

З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 1 трлн гривень.

ОВДП Мінфін
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Економічна правда
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