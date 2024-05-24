Кабмін зобов'язав обленерго зробити рівномірну черговість відключень світла

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка зобов'язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.

Відповідне рішення затвердили під час засідання 24 травня.

"Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також уряд підтримав законопроєкт, який, як зазначається, дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку.

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"Так, пропонується створення спеціальних рахунків для широкого кола субʼєктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дасть змогу зменшити борги перед "Укренерго" і покращить ситуацію зі стійкістю української енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

За словами Шмигаля, уряд у щоденному режимі працює, аби покращити ситуацію в енергетиці. За його словами, стоїть три ключові завдання:

децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики;

подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії;

ремонти та відновлення того, що критично важливо відновити.

Нагадаємо:

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії.

Економічна правда