В уряді затвердять постанову про прибутковість для виробників боєприпасів в розмірі до 25% від собівартості

В уряді на прикладі із залученням приватного сектору до виробництва дронів планують затвердити постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Премʼєр-міністр відмітив успішність залучення приватного сектору у виробництва різних типів БПЛА:

"Одним із факторів успіху (виробництва власної зброї - ЕП) стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів", - Повідомив Денис Шмигаль.

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На прикладі виробників безпілотників, ідентичну практику планують застосувати щодо виробників боєприпасів.

Йдеться зокрема про постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером та місією Фонду. Четвертий перегляд програми EFF дозволить залучити 2,2 млрд доларів.