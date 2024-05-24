В уряді затвердять постанову про прибутковість для виробників боєприпасів в розмірі до 25% від собівартості
В уряді на прикладі із залученням приватного сектору до виробництва дронів планують затвердити постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.
Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Премʼєр-міністр відмітив успішність залучення приватного сектору у виробництва різних типів БПЛА:
"Одним із факторів успіху (виробництва власної зброї - ЕП) стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів", - Повідомив Денис Шмигаль.
На прикладі виробників безпілотників, ідентичну практику планують застосувати щодо виробників боєприпасів.
Йдеться зокрема про постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.
Нагадаємо:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером та місією Фонду. Четвертий перегляд програми EFF дозволить залучити 2,2 млрд доларів.