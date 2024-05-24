Vodafone подвоїть інвестиції в енергонезалежність: купить генераторів та акумуляторів на 438 млн

ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні, збільшує інвестиції в енергонезалежність.

Про це повідомили в пресслужбі "Vodafone Україна" в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними пресслужби, компанія спрямує на закупівлю генерувальних потужностей і систем автономного енергозабезпечення 438 млн грн, довівши інвестиції в енергостійкість до 674 млн грн в 2022-2024 рр.

"Після атак на енергетичну інфраструктуру в березні-квітні "Vodafone-Україна" вирішив подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. Компанія планує закупити додаткові генерувальні потужності та системи автономного енергозабезпечення на суму 438 млн грн. Загальні інвестиції в енергостійкість мережі у 2022-2024 роках перевищать 674 млн грн", - повідомили в пресслужбі "Vodafone Україна" в п'ятницю.

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Частину коштів буде спрямовано на забезпечення об'єктів зв'язку батареями нового типу. Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія вже придбала 13,5 тисяч акумуляторних батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Додатково у 2024 році "Vodafone-Україна" планує закупити 4,612 тис. таких батарей, ідеться в повідомленні компанії.

"Такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації під час частих і тривалих відключень електропостачання", - уточнили у пресслужбі.

Кількість генерувального обладнання різного типу у 2024 році збільшиться на 280 одиниць. На сьогодні електропостачанням за допомогою генераторних установок, включно з власними стаціонарними і мобільними генераторами, а також генераторними установками партнерів і клієнтів, забезпечено понад 1,5 тисячі базових станцій компаній.

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"Лише за час війни "Vodafone Україна" придбала близько 500 мобільних генераторів і необхідне для їхньої експлуатації допоміжне обладнання", - повідомили у пресслужбі компанії.

Крім того, роботу мережі під час відключень забезпечують 700 партнерських генераторів і ця кількість постійно зростає.

Нагадаємо:

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" замовив велику кількість стаціонарних генераторів для безперебійної роботи мережі під час відключень електроенергії.

"Ми вже вклали майже 1 млрд грн у забезпечення енергонезалежності мережі, і продовжимо інвестувати далі. Зараз уже плануємо другу фазу і будемо прискорювати її початок", - сказав президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Зараз ми перебуваємо в процесі реалізації другої фази, ми вже зробили перший крок - замовили велику кількість стаціонарних генераторів. Вона покриє до 15% потреби ключових сайтів. Чому не 100%? У нас тисячі ключових сайтів по всій країні, і частина з них розташована на дахах багатоповерхівок, банально, в деяких місцях ми не маємо достатньо землі, щоб поставити стаціонарні генератори", - повідомив Комаров.