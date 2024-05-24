Знеструмлені споживачі в 6 областях: на Донеччині без світла 103 населених пункти

Через ворожі обстріли знеструмлені споживачі в 6 областях, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, у Донецькій області через ворожі обстріли знеструмлювалася понад 1 тисяча абонентів. Енергетики заживили 1,8 тисячі абонентів, зокрема тих, що знеструмлювалися раніше. Залишаються без напруги 103 населених пункти, загалом – понад 47 тисяч абонентів.

У Запорізькій області залишаються без напруги 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті

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У Миколаївській області з технологічних причин вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Їх введено в роботу.

У Сумській області внаслідок бойових дій залишаються без світла 4,8 тисячі точок обліку у 75 населених пунктах.

У Харківській області енергетики заживили 101 абонента, що вимикалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими через обстріли 37,4 тисячі точок обліку.

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У м. Херсон залишаються знеструмленими понад 3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.

Нагадаємо:

23 травня у Донецькій області через обстріли зупинялася робота обладнання шахти, під землею залишалися понад 160 працівників.