Знеструмлені споживачі в 6 областях: на Донеччині без світла 103 населених пункти
Через ворожі обстріли знеструмлені споживачі в 6 областях, тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Міненерго.
Зокрема, у Донецькій області через ворожі обстріли знеструмлювалася понад 1 тисяча абонентів. Енергетики заживили 1,8 тисячі абонентів, зокрема тих, що знеструмлювалися раніше. Залишаються без напруги 103 населених пункти, загалом – понад 47 тисяч абонентів.
У Запорізькій області залишаються без напруги 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті
У Миколаївській області з технологічних причин вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Їх введено в роботу.
У Сумській області внаслідок бойових дій залишаються без світла 4,8 тисячі точок обліку у 75 населених пунктах.
У Харківській області енергетики заживили 101 абонента, що вимикалися через бойові дії. Залишаються знеструмленими через обстріли 37,4 тисячі точок обліку.
У м. Херсон залишаються знеструмленими понад 3 тисячі точок обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.
У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.
Нагадаємо:
23 травня у Донецькій області через обстріли зупинялася робота обладнання шахти, під землею залишалися понад 160 працівників.