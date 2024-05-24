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Енергетики скорегували графіки відключень і додали кілька годин світла - Yasno

П'ятниця, 24 травня 2024, 12:22 - Артур Крижний

Енергетики покращили свій прогноз з відключення електрики - з 11 до 14 обмеження споживання не буде.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"НЕК Укренерго вкотре покращує свій денний прогноз - з 11 до 14 без відключень", - написав він.

Нагадаємо:

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Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Економічна правда.

електроенергія Укренерго енергетика
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