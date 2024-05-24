Україна аварійно купувала електроенергію для подолання дефіциту - "Укренерго"

Сьогодні вночі в Україну аварійно постачалася електроенергія для подолання дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

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Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 15 315 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 МВт.

Довідка. Аварійне постачання – це коли в енергосистемі країни виникає дефіцит електроенергії й, щоб не обмежувати споживачів, оператор звертається до сусідньої країни за допомогою.

Нагадаємо:

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Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Економічна правда.