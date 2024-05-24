Найбільше автобусів в Україну завозять з Польщі 

За даними Держстату, у І кв. 2024 року в Україну було імпортовано 239 автобусів, загальна митна вартість яких становила понад $12,1 млн.

Про це повідомляє Укравтопром.

В повідомленні йдеться, що з цієї кількості нових 60 од. та 179 од. вживаних.

"Найбільшим постачальником нових автобусів за цей період була Туреччина – 57 од. Найбільшу кількість вживаних автобусів було ввезено з Польщі – 62 од.", - зазначають в Укравтопромі.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів. Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США.

Економічна правда

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