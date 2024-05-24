Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Харківщині – УЗ

фото: Укрзалізниця

Росіяни в ніч на 24 травня обстріляли залізничну інфраструктуру на Харківщині, пошкоджено колії будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині. Вночі він знову вдарив по цивільній залізничній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком. В результаті обстрілів обійшлось без жертв і травмованих.

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Нагадаємо:

Через обстріли 23 травня обʼєктів залізничної інфраструктури на Харківщині, було поранено 6 залізничників.