Amazon виведе з орбіти два свої супутники після успішного випробування

Компанія Amazon почне процес виведення з орбіти двох прототипів супутників, які вона запустила в космос в 2023 році у межах тесту проєкту, що планує конкурувати із Starlink.

Про це повідомляє Reuters.

Amazon проводив тестову кампанію свого сузір'я широкосмугового інтернету Kuiper, запланованої мережі з більш ніж 3 000 супутників, яка буде конкурувати з Starlink компанії SpaceX.

Два космічні апарати були запущені в жовтні 2023 року на борту ракети Atlas 5 від United Launch Alliance, спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin, яке також виведе на орбіту кілька перших партій діючих супутників Kuiper протягом наступних кількох років.

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Технологічний гігант заявив, що випробування KuiperSat-1 і KuiperSat-2 на низькій навколоземній орбіті показали 100% успіх у виконанні ключових завдань місії.

Протягом наступних кількох місяців випробувальні супутники знизять свою орбітальну висоту з приблизно 475 кілометрів над Землею до 217 км, після чого сили земної атмосфери природним чином потягнуть їх до вогняної загибелі.

Amazon планує виводити майбутні космічні апарати з орбіти протягом року після завершення їхньої місії, що є відповіддю на посилення тиску з боку американських агентств щодо зменшення кількості космічного сміття, оскільки трафік на низькій орбіті Землі стрімко зростає.

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Нагадаємо:

У жовтні корпорація Amazon запустила першу пару прототипів супутників для своєї інтернет-мережі Kuiper, яка може стати прямим конкурентом Starlink від SpaceX.