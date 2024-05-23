United24 розпочала глобальний збір на бойові роботизовані платформи

Платформа United24 оголосила перший збір на наземні роботизовані платформи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Очільник міністерства наголосив, що роботи зберігатимуть життя нашим військових: вони будуть підвозити боєкомплекти на позиції, атакувати ворога та евакуйовувати поранених.

United24 збирає на:

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бойових роботів Лють, MOROZ, Шабля М2, D-11 – вони штурмують позиції ворога та обороняють наші;

роботів-камікадзе ARK-1 – знищують російську бронетехніку;

заміновувачів RATEL S – мінують території й позиції ворога протитанковими мінами;

логістичні Воля-Е, Ratel H, Termit, Рись Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1 – довозять на позиції військових боєкомплекти, евакуйовують поранених з передової та встановлюють РЕБ.

Цей збір безстроковий, адже роботи на полі бою необхідні військовим постійно. Після закупівлі їх розподілятиме Генеральний штаб ЗСУ.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо:

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United24 і Lego Creators створили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам. Серед них – Київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, одеська опера.

Всі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.