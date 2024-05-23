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United24 розпочала глобальний збір на бойові роботизовані платформи

Четвер, 23 травня 2024, 19:09 - Анастасія Дячкіна

Платформа United24 оголосила перший збір на наземні роботизовані платформи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Очільник міністерства наголосив, що роботи зберігатимуть життя нашим військових: вони будуть підвозити боєкомплекти на позиції, атакувати ворога та евакуйовувати поранених. 

United24 збирає на:

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  • бойових роботів Лють, MOROZ, Шабля М2, D-11 – вони штурмують позиції ворога та обороняють наші;
  • роботів-камікадзе ARK-1 – знищують російську бронетехніку;
  • заміновувачів RATEL S – мінують території й позиції ворога протитанковими мінами;
  • логістичні Воля-Е, Ratel H, Termit, Рись Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1 – довозять на позиції військових боєкомплекти, евакуйовують поранених з передової та встановлюють РЕБ.

Цей збір безстроковий, адже роботи на полі бою необхідні військовим постійно. Після закупівлі їх розподілятиме Генеральний штаб ЗСУ.

Долучитися до збору можна за посиланням

Нагадаємо: 

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United24 і Lego Creators створили нові конструктори, присвячені українським памʼяткам. Серед них – Київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, одеська опера. 

Всі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.

війна ЗСУ зброя
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