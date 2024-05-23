Google дозволив ділитися паролями з членами родини

Менеджер паролів Google тепер дозволяє обмінюватися паролями з членами родини, проте в обмеженому обсязі.

Про це повідомляє Android Authority.

"Google оголосив про додавання спільного доступу до паролів у "Менеджер паролів Google" у рамках оновлення сервісів Google Play у травні 2024 року (версія 24.20). Варто зазначити, що це дозволяє ділитися паролем лише з людьми у вашій сімейній групі, а не з будь-ким, хто має обліковий запис Google", – йдеться в повідомленні.

Коли користувач ділиться паролем, члени сім'ї отримують його копію у своєму Диспетчері паролів Google. Функцію спільного використання паролів можуть використовувати лише члени групи сім'ї, яку потрібно створити і до якої додати всіх членів.

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Раніше Google наводив кілька прикладів того, як функція спільного використання паролів може полегшити життя. Зокрема, вона знадобиться батькам, які зможуть легко отримати доступ, наприклад, до шкільних завдань дитини.

Однак, скоріш за все, першочергово Family Link використовуватиметься як зручна опція для спільного доступу до стримінгових та інших сервісів.

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