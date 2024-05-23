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Делегація МВФ прибула до Києва

Четвер, 23 травня 2024, 09:40 - Ігор Пилипів
 
Getty images

Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. 

Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

Як зазначає постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, дискусії фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади. 

"Після цих зустрічей, починаючи з 27-го травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)", – додав Степанян.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.

МВФ Київ
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