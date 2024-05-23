Строк оформлення невитребуваних паїв продовжили до 2028 року – Мінагрополітики

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11150 щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв). Документ продовжив термін оформлення невитребуваних земельних ділянок до 1 січня 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Станом на сьогодні, значна кількість власників ділянок не змогли скористатись правом оформлення невитребуваних паїв через повномасштабне вторгнення. З огляду на це, для забезпечення конституційних прав власників паїв, строк оформлення таких земельних ділянок відтерміновано до 1 січня 2028 року", – наголосили у міністерстві.

Закон також передбачає:

Реклама:

продовження до 2026 року пілотного проєкту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

усунення неузгодженостей щодо суб’єктів, які мають право проводити роботи із землеустрою та оцінки земель.

Читайте також: Десять тисяч гектарів в одні руки. Що змінює для українців новий етап земельної реформи?

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9234д про хміль і хмелепродукти. Документ підтримали 298 народних депутатів.

Реклама: