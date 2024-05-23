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Строк оформлення невитребуваних паїв продовжили до 2028 року – Мінагрополітики

Четвер, 23 травня 2024, 17:33 - Анастасія Дячкіна

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11150 щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв). Документ продовжив термін оформлення невитребуваних земельних ділянок до 1 січня 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Станом на сьогодні, значна кількість власників ділянок не змогли скористатись правом оформлення невитребуваних паїв через повномасштабне вторгнення. З огляду на це, для забезпечення конституційних прав власників паїв, строк оформлення таких земельних ділянок відтерміновано до 1 січня 2028 року", – наголосили у міністерстві. 

Закон також передбачає:

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  • продовження до 2026 року пілотного проєкту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками;
  • усунення неузгодженостей щодо суб’єктів, які мають право проводити роботи із землеустрою та оцінки земель.

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Нагадаємо: 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9234д про хміль і хмелепродукти. Документ підтримали 298 народних депутатів.

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