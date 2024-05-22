Рада ухвалила за основу законопроєкт про хміль і хмелепродукти

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9234д про хміль і хмелепродукти. Документ підтримали 298 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу основних засад і вимог до вирощування, виробництва, переробки, маркування, сертифікації хмелю та хмелепродуктів, а також правових засад діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання та порядку державного контролю в цій галузі, пише Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт визначає загальні вимоги до сертифікації хмелю (хмелепродуктів) та сертифікаційних центрів, а також порядок їх внесення до Реєстру сертифікаційних центрів.

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Крім того, документ описує порядок здійснення контролю за діяльністю сертифікаційних центрів компетентним органом, особливості маркування хмелю (хмелепродуктів) і порядок офіційного нагляду за цим процесом, зміст сертифікатів хмелю та хмелепродуктів, порядок і особливості підготовки, переробки та змішування хмелю, вимоги до ввезення (пересилання) хмелю та хмелепродуктів, визначено діяльність і основні повноваження об'єднання виробників хмелю та хмелепродуктів.

Законопроєкт також урегулює процедуру держконтролю та притягнення до відповідальності за порушення законодавства в галузі хмелю та хмелепродуктів.

Економічна правда

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