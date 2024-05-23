Російський "Норнікель" вперше в історії другий рік поспіль не виплатить дивіденди

Найбільший виробник кольорових металів у Росії, підсанкційний "Нрнікель", вперше в історії другий рік поспіль не виплатить дивіденди.

Про це пише The Moscow Times.

"Рада директорів російського гірничо-металургійного гіганта "Норильський нікель" рекомендувала не платити фінальних дивідендів за 2023 рік, у якому компанія зіткнулася з посиленням санкційного тиску і геополітичного фону на фінансові результати, повідомила вона в четвер. Акціонери розглянуть це питання 28 червня", - йдеться у повідомленні.

Менеджмент "Норнікеля", найбільшого у світі виробника паладію і металевого нікелю, заявляв, що підтримання фінансової стійкості компанії в пріоритеті перед дивідендами.

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"Норнікель" уперше за 14 років не заплатив дивідендів за 2022 рік з огляду на фінансовий стан, але 2023 року відновив проміжні виплати. Раніше "Норнікель" не виплачував дивідендів у 2009 році на тлі конфлікту акціонерів.

Нагадаємо:

Металургійна компанія Російської Федерації "Норнікель" стикається з проблемами збуту своєї продукції у Європейському Союзі. Деякі клієнти відмовилися купувати продукцію, виготовлену з російського металу.

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Економічна правда