Російський "Норнікель" вперше в історії другий рік поспіль не виплатить дивіденди
Найбільший виробник кольорових металів у Росії, підсанкційний "Нрнікель", вперше в історії другий рік поспіль не виплатить дивіденди.
Про це пише The Moscow Times.
"Рада директорів російського гірничо-металургійного гіганта "Норильський нікель" рекомендувала не платити фінальних дивідендів за 2023 рік, у якому компанія зіткнулася з посиленням санкційного тиску і геополітичного фону на фінансові результати, повідомила вона в четвер. Акціонери розглянуть це питання 28 червня", - йдеться у повідомленні.
Менеджмент "Норнікеля", найбільшого у світі виробника паладію і металевого нікелю, заявляв, що підтримання фінансової стійкості компанії в пріоритеті перед дивідендами.
"Норнікель" уперше за 14 років не заплатив дивідендів за 2022 рік з огляду на фінансовий стан, але 2023 року відновив проміжні виплати. Раніше "Норнікель" не виплачував дивідендів у 2009 році на тлі конфлікту акціонерів.
Нагадаємо:
Металургійна компанія Російської Федерації "Норнікель" стикається з проблемами збуту своєї продукції у Європейському Союзі. Деякі клієнти відмовилися купувати продукцію, виготовлену з російського металу.
Економічна правда