У РФ дозволили конфісковувати майно США у відповідь на вилучення росактивів

Глава РФ Володимир Путін дозволив конфісковувати майно США, американських громадян, резидентів, компаній, що працюють переважно на американському ринку, і компаній, що їм належать, для виплати компенсацій за конфісковані російські активи.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідний указ.

"Указ дозволяє російським компаніям і приватним особам звертатися в російські суди з вимогою визнавати необґрунтованим вилучення майна за рішенням судів або державних органів у США", - пише видання.

Так, якщо російський суд визнав, що конфіскація була необґрунтованою, спеціальна урядова комісія має запропонувати для компенсації активи, пов'язані зі США, і знайдені на території Росії.

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Указ Путіна дозволяє заарештовувати нерухомість, цінні папери, частки в російських компаніях, майнові права, які належать США або американським резидентам і громадянам, на території Росії.

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Нагадаємо:

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На території Росії недостатньо західних активів для пропорційної конфіскації у відповідь, але вона все одно має способи помститися Заходу, якщо той наважиться на стягнення її міжнародних резервів та інших державних активів.

Рада ЄС 21 травня схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

Економічна правда.