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В "Укрнафті" на 17% зросла нафтовіддача після застосування нової технології 

Четвер, 23 травня 2024, 15:34 - Віктор Волокіта

В "Укрнафті" вперше за історію компанії застосували сучасну технологію, щоб оптимізувати системи підтримання пластового тиску. В результаті дебіт нафти на дослідній ділянці одного із західних родовищ компанії зріс на 17%.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрнафти".

"В лютому 2024 року на одному з родовищ Івано-Франківщини фахівці управління підвищення нафтовіддачі департаменту розробки родовищ вперше застосували для оптимізації системи підтримання пластового тиску потоковідхилюючу технологію з застосуванням зшитих полімерних систем", - розповіли в компанії. 

Йдеться про закачування у нагнітальну свердловину полімерної композиції, щоб блокувати промиті зони від нагнітальних до видобувних свердловин та залучити попередньо не охоплені ділянки покладу.

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В нагнітальну свердловину закачали 130 кубометрів зшитої полімерної композиції.

У компанії зазначили, що протягом двох місяців фахівці проводили моніторинг і зафіксували зменшення обводненості, а також збільшення дебіту в реагуючих видобувних свердловинах.

В "Укрнафті" уточнили, що загальний приріст дебіту нафти по даному об’єкту досліджень склав 16,9 %.

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У компанії запланували впроваджувати цю технологію на родовищах усіх свої структурних підрозділах, щоб збільшити видобуток нафти. 

Нагадаємо:

Верховна Рада зобов'язала "Укрнафту" сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету.

Економічна правда. 

Укрнафта
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