Мережа EVA почала інвестувати в салони краси: що відомо

Мережа магазинів EVA почала інвестувати кошти у салони краси - Beauty Salon by EVA, які займаються кометологією та доглядом за волоссям.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Перший Beauty Salon by EVA розташувався в київському ТРЦ Respublika Park, площа якого становить 26 кв. м при загальній площі магазину 643 кв. м.

Інвестиції в магазин, відкритий наприкінці 2023 року, сягали 15,5 млн грн, розповіла директорка напряму EVA Beauty Василина Петлицька. Сума інвестицій в запуск салона краси склала 1,7 млн грн.

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Beauty Salon by EVA розділений на зону догляду за волоссям та косметологічний кабінет, пропонує такі послуги, як стрижка, укладка, фарбування, лікувальні процедури для волосся, послуги косметолога.

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"Ukrainian transparent company", яку заснували співвласники мережі магазинів VARUS та EVA Руслан Шостак та Валерій Кіптик, почала постачати харчі для військових частин однієї з областей України.

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