Польща посилює безпеку головного вузла постачання військової допомоги України через дії РФ

Польська влада посилює безпеку головного транзитного вузла для військової допомоги Україні через серію арештів цього тижня, що свідчить про занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк підтвердив, що вживаються заходи для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка. Розташований менш ніж за 100 км від українського кордону, цей об'єкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують в Україну. Він також став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які відвідують Київ.

"Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі і - військовою мовою - кінетичні дії на польській території", - сказав Семоняк, не деталізуючи заходи безпеки в аеропорту. "Нічого подібного раніше не було".

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Міністр заявив, що Польща бореться з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про затримання 12 осіб в рамках боротьби з ймовірними актами саботажу, спрямованими з Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалів, а також фізичні напади.

Роль аеропорту Жешув-Ясьонка в операціях, підтримуваних Кремлем, з'ясувалася у квітні. Прокуратура заявила, що заарештувала підозрюваного чоловіка, якого звинувачують у сприянні змові з метою вбивства президента України Володимира Зеленського. Чоловік нібито був готовий збирати інформацію про безпеку аеропорту як частину плану.

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Враховуючи ключову роль Польщі як хабу з постачання зброї для України, Росія за допомогою кібератак намагається отримати доступ до інформації про обсяги військової допомоги.