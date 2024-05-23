На ремонт лікарні за 100 мільйонів претендували фігуранти кримінальних справ: торги відмінили

У Волинській області комунальне підприємство планувало витратити 102 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію корпусу інфекційного відділення однієї з міських лікарень Волині.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Під час аналітичного дослідження фахівці Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області помітили низку ризиків, пов'язаних із компаніями, які взяли участь у тендері.

Зокрема, жоден з учасників не дотримався форми зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта реконструкції.

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Крім того, співробітники БЕБ встановили, що компанії-учасники закупівлі фігурують у кримінальних провадженнях щодо привласнення бюджетних коштів.

"Аби не допустити неефективне використання та розтрату коштів громади, аналітики Бюро направили рекомендацію замовнику перевірити доцільність укладання договору підряду", - йдеться в повідомленні.

В результаті замовник повідомив БЕБ про відхилення тендерної пропозиції двох учасників та відміни відкритих торгів.

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Таким чином, як зазначили в пресслужбі, аналітики Територіального управління БЕБ у Волинській області упередили розтрату 102 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо:

Теруправління БЕБ у Київській області упередило розтрату майже 186 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендеру з реконструкції нежитлової будівлі під громадську.

Економічна правда