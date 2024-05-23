Фонд держмайна продав завод у Чернівцях за 20 мільйонів: вдвічі вище від стартової ціни 

Фонд державного майна успішно провів онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Завод "Електропобутприлад" у Чернівцях.

Про це повідомляється на сайті ФДМ.

Як йдеться в повідомленні, переможна ставка сягнула 20,18 млн грн, що майже вдвічі перевищує стартову ціну лота.

"Приватизація майна державних підприємств є важливим джерелом залучення інвестицій в економіку України. А кошти, отримані від продажу, після оплати спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються наші Сил Оборони", – зазначив Голова ФДМУ Віталій Коваль.

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Єдиний майновий комплекс ДП "Завод "Електропобутприлад" включає нежитлові будівлі та споруди загальною площею 2255,7 кв. м. Підприємство розташоване поруч з перетином міжнародної автомагістралі М19 та автошляху територіального значення Т 2602. Частина майна, площею 2036,1 кв. м, вже здається в оренду, що, як зазначається в повідомленні, забезпечить новому власнику стабільний дохід.

Переможцем торгів на "Прозорро.Продажі" став приватний підприємець Сергій Ахременко.

Нагадаємо:

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У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".

Економічна правда