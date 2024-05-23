Україна у 2023 році стала другим постачальником меду до ЄС

Україна 2023 року поставила на ринок Європейського Союзу 45,8 тис. тонн меду, що стало другим результатом і становило 28% всього імпорту цього продукту країнами блоку.

Про це повідомляє Євростат.

Згідно з повідомленням, найбільшим постачальником меду 2023 року став Китай із 60,2 тис. тонн і 37% частки ринку, третє місце належало Аргентині з 20,4 тис. тонн (12%), четверте - Мексиці з 10,7 тис. тонн (7%), п'яте - Кубі з 4,7 тис. тонн (3%).

Найбільшим імпортером меду 2023 року була Німеччина, яка імпортувала 41 тис. тонн меду з країн за межами ЄС, що становило 25% усього імпорту ЄС. Бельгія була другим за величиною імпортером - 31,4 тис. тонн (19%), далі йдуть Польща з 23,3 тис. тонн (14%), Іспанія з 15,7 тис. тонн (10%) і Франція з 7,7 тис. тонн (5%).

Реклама:

Нагадаємо:

За два роки дії "коридорів солідарності" від ЄС українська економіка отримала до 50 мільярдів євро надходжень.

Український товарообіг за січень-квітень 2024 року становив 35,3 мільярда доларів, оподаткований імпорт становив 19 мільярдів доларів.

Реклама: