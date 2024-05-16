Товарообіг України за чотири місяці сягнув 35 мільярдів доларів: з якими країнами торгували

Український товарообіг за січень-квітень 2024 року становив 35,3 мільярда доларів, оподаткований імпорт становив 19 мільярдів доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"Протягом січня-квітня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму 21,9 млрд доларів, а експортували – на суму 13,4 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оподаткований імпорт становив 19,0 млрд доларів або 87% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг імпорту в січні-квітні 2024 року склало 0,50 дол/кг, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — 4,2 млрд доларів.

Польща — 2,3 млрд доларів.

Німеччина — 1,8 млрд доларів.

Експортували з України найбільше до Польщі — на 1,3 млрд доларів, Китаю — на 1,2 млрд доларів та Іспанії — на 1,1 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

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машини, устаткування та транспорт — 7,4 млрд доларів.

продукція хімічної промисловості — 4,2 млрд доларів.

паливно-енергетичні — 2,7 млрд доларів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 8,6 млрд доларів.

метали та вироби з них — 1,4 млрд доларів.

мінеральні продукти — 1,2 млрд доларів.

Економічна правда.