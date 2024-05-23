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Після придбання облігацій на 1 трильйон в уряді нагадали, як їх купити в Дії

Четвер, 23 травня 2024, 12:45 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів підготував покрокову інструкцію, як купити облігації в Дії, щоб отримати прибуток.

Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

У Департаменті нагадали, що у державні облігації України інвестували понад 1 трлн грн., що є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни, після міжнародної допомоги.  

"Кожна облігація – це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових", - повідомили в Департаменті, додавши, що створена інфографіка, де вказано, як придбати облігації у застосунку Дія.

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Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 1 трлн гривень.

"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році. В цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", - розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко. 

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Економічна правда

облігації Кабмін війна
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