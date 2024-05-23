Після придбання облігацій на 1 трильйон в уряді нагадали, як їх купити в Дії
Кабінет міністрів підготував покрокову інструкцію, як купити облігації в Дії, щоб отримати прибуток.
Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
У Департаменті нагадали, що у державні облігації України інвестували понад 1 трлн грн., що є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни, після міжнародної допомоги.
"Кожна облігація – це зброя, боєприпаси, техніка, їжа й медикаменти для наших військових", - повідомили в Департаменті, додавши, що створена інфографіка, де вказано, як придбати облігації у застосунку Дія.
Нагадаємо:
З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 1 трлн гривень.
"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році. В цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", - розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Економічна правда