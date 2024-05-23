Голова Нацкомісії з цінних паперів Магомедов зацікавлений в ліквідації "Вересу" - заява клубу
Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку відмовила у випуску акцій рівненському клубу "Верес". У "Вересі" заявили, що таке рішення спрямоване на знищення футбольного клубу.
Про це йдеться у заяві рівненського клубу.
У заяві НКЦПФР йдеться, що клуб вирішив випустити нові акції, щоб погасити свої борги. Передбачалося розміщення 817 701 акцій номінальною вартістю 100 грн. Однак, комісія відмовила в цьому.
Так, "Верес" оцінює відмову комісії як незаконну, заангажовану і спрямовану на знищення футбольного клубу. Клуб вважає, що виконав усі вимоги, навіть ті, які не передбачені законодавством.
"Верес" має вагомі підстави вважати, що голова Комісії Руслан Магомедов може мати особисту заінтересованість в ліквідації клубу", - йдеться у повідомленні.
Так, клуб буде оскаржувати рішення і надасть детальне пояснення незаконності дій найближчим часом.
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Економічна правда.