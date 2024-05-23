Голова Нацкомісії з цінних паперів Магомедов зацікавлений в ліквідації "Вересу" - заява клубу

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку відмовила у випуску акцій рівненському клубу "Верес". У "Вересі" заявили, що таке рішення спрямоване на знищення футбольного клубу.

Про це йдеться у заяві рівненського клубу.

У заяві НКЦПФР йдеться, що клуб вирішив випустити нові акції, щоб погасити свої борги. Передбачалося розміщення 817 701 акцій номінальною вартістю 100 грн. Однак, комісія відмовила в цьому.

Так, "Верес" оцінює відмову комісії як незаконну, заангажовану і спрямовану на знищення футбольного клубу. Клуб вважає, що виконав усі вимоги, навіть ті, які не передбачені законодавством.

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"Верес" має вагомі підстави вважати, що голова Комісії Руслан Магомедов може мати особисту заінтересованість в ліквідації клубу", - йдеться у повідомленні.

Так, клуб буде оскаржувати рішення і надасть детальне пояснення незаконності дій найближчим часом.

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Економічна правда.