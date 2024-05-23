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Росію та Білорусь хочуть виключити з Європейської торгової палати

Четвер, 23 травня 2024, 10:27 - Ігор Пилипів

Росію та Білорусь планують виключити з Асоціації європейських торгово-промислових палат, оскільки їхня політика не відповідає принципам Європи.

Про це заявив президент Латвійської торгово-промислової палати, заступник президента Асоціації європейських торгово-промислових палат Айгарс Ростовскіс, передає Укрінформ.

"Росія та Білорусь є членами Європейської торгової палати (Асоціації європейських торгово-промислових палат). Ми розпочинаємо процес виключення їх із цього складу", – сказав Ростовскіс під час 10-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

За словами міністр кабінету міністрів України Олега Немчінова, будь-яке відлучення Росії та Білорусі від цивілізованого світу є позитивним явищем. 

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"Чи це показує позицію наших європейських партнерів у відбитті збройної агресії Російської Федерації, чи це стосується того, що Латвія разом з іншими країнами Балтії відмовляється від імпорту російського продовольства, заміщуючи його українським, чи це питання диверсифікації ринків Латвії загалом. Тобто цей крок є для нас важливим", – додав Немчінова.

Нагадаємо: 

Росію виключили з Дунайської комісії, яка була створена в межах конвенції про режим судноплавства на річці Дунай.

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Росія Білорусь торгівля Європа
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Економічна правда
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