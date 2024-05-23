Росію та Білорусь хочуть виключити з Європейської торгової палати

Росію та Білорусь планують виключити з Асоціації європейських торгово-промислових палат, оскільки їхня політика не відповідає принципам Європи.

Про це заявив президент Латвійської торгово-промислової палати, заступник президента Асоціації європейських торгово-промислових палат Айгарс Ростовскіс, передає Укрінформ.

"Росія та Білорусь є членами Європейської торгової палати (Асоціації європейських торгово-промислових палат). Ми розпочинаємо процес виключення їх із цього складу", – сказав Ростовскіс під час 10-го засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

За словами міністр кабінету міністрів України Олега Немчінова, будь-яке відлучення Росії та Білорусі від цивілізованого світу є позитивним явищем.

Реклама:

"Чи це показує позицію наших європейських партнерів у відбитті збройної агресії Російської Федерації, чи це стосується того, що Латвія разом з іншими країнами Балтії відмовляється від імпорту російського продовольства, заміщуючи його українським, чи це питання диверсифікації ринків Латвії загалом. Тобто цей крок є для нас важливим", – додав Немчінова.

Нагадаємо:

Росію виключили з Дунайської комісії, яка була створена в межах конвенції про режим судноплавства на річці Дунай.

Реклама: