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США відкриють тендер на постачання урану внутрішнього виробництва

Середа, 22 травня 2024, 19:05 - Анастасія Дячкіна

У червні Сполучені Штати Америки оголосять тендер на суму 3,4 млрд дол на постачання низькозбагаченого урану для виробництва ядерного палива від місцевих компаній.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому" з посиланням на NucNet. 

Виділення цих коштів є частиною плану відмови країни від палива, імпортованого з Росії, і частиною стратегії відновлення внутрішнього виробництва ядерного палива, пояснили в "Енергоатомі". 

Це сталося після підписання президентом США Джо Байденом закону про заборону імпорту з Росії. Один з авторів закону, республіканець Джон Баррассо, зауважує, що заборона імпорту російського урану надасть поштовх американській промисловості, позбавить коштів російську військову машину і допоможе відродити внутрішнє виробництво урану.

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Нагадаємо: 

Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

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Економічна правда
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