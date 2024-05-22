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Система освітлення в Києві продовжує працювати в режимі посиленої економії 

Середа, 22 травня 2024, 18:12 - Анастасія Дячкіна

Система зовнішнього освітлення Києва продовжує працювати в режимі посиленої економії, що був запроваджений 17 травня. 

Про це повідомили у КМДА. 

"Газорозрядні лампи (ртутні та натрієві) і світлодіодні світильники працюють за особливим графіком з урахуванням часу доби. Це дозволяє суттєво скоротити споживання електроенергії в умовах дефіциту її генерації та необхідності застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії", – йдеться у повідомленні. 

Графік роботи ліхтарів залежить від світлового дня, тобто від часу заходу й сходу сонця, та спрямований на якомога раціональніше використання освітлення.

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Включення газорозрядних ламп (ртутних і натрієвих) відбуватиметься за графіком із таким режимом:

  • режим рівня освітленості 100% – із моменту увімкнення ліхтарів до 23:00;
  • режим рівня освітленості 50% – із 23:00 до часу вимкнення. 

Включення світлодіодних світильників відбуватиметься за графіком із таким режимом: 

  • 30% освітленості – під час включення;
  • 50% освітленості – через 30 хв після включення;
  • 30% освітленості – з 22:00 до 24:00;
  • 20% освітленості – з 00:00 до часу вимкнення.

У КМДА нагадали, що Київ задовго до повномасштабного вторгнення розпочав реалізацію програми переходу на більш ощадні системи вуличного освітлення. Із 2017 року у столиці майже 40% світильників замінили на більш економні. Загалом це майже 60 тис одиниць.

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Нагадаємо: 

У Київській області зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області. 

Київ КМДА електроенергія енергетика
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