ФДМУ готується до приватизації одного з Дунайських портів

Фонд держмайна планує відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об'єкт, який наразі використовується як сухий порт.

Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль на Business Breakfast, передає Інтерфакс-Україна.

"Актуальним є продовження приватизацій саме наших Дунайських портів. Історія приватизації одного порту вже є. Готуємо інший. І фактично я впевнений, що там сьогодні вже здійснюється діяльність як сухого порту, що буде можливість тільки-но відкритися навігації – одразу щоб інвестор, який уже купує актив на аукціоні, щоб він був підготовлений до відкриття навігації і рухався швидше", – сказав Коваль.

Водночас, глава ФДМУ не уточнив назву порту, який готується до продажу.

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Нагадаємо:

У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".









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