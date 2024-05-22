Компанії S&P 500 штучно завищують прибуток, вилучаючи витрати

Найбільші американські компанії збільшують скоригований прибуток на акцію, виключаючи з чистого прибутку такі статті, як судові витрати та амортизація, попри те, що регуляторні органи ретельно звертають на це увагу.

Про це свідчать результати дослідження компанії Calcbench та Університету Саффолка.

У дослідженні розглядалося близько 260 компаній, які були випадково обрані з індексу S&P 500. Ці компанії здійснили сукупні коригування на суму майже 182 млрд доларів у 2023 році.

За даними Calcbench, середній скоригований чистий прибуток у 2023 році становив майже 3,1 млрд доларів на компанію, що нижче, ніж приблизно 4 млрд доларів скоригованого чистого прибутку на компанію у 2022 році, і відповідає загальному зниженню чистого прибутку відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку в США (GAAP).

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У 2023 році компанії звітували про середній прибуток, який був на 698 млн доларів (29%) вищим за прибуток згідно GAAP. В Calcbench наголошують, що цьогорічні показники є меншим порівняно з попереднім роком, коли виключення витрат становило в середньому на 1,095 млрд доларів на компанію.

Публічні компанії повинні дотримуватися GAAP - набору узгоджених бухгалтерських показників - коли вони звітують про свої фінансові результати. Вони можуть надавати показники, що не відповідають GAAP, в додатку до фінансової звітності.

Останніми роками регулятивні органи США все більше стурбовані використанням компаніями заходів, не передбачених GAAP, оскільки Комісія з цінних паперів і бірж надсилає листи різним компаніям із запитами про обґрунтування скасування певних витрат.

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Серед статей, на які компанії скоригували чистий прибуток у 2023 році, були амортизація нематеріальних активів (33,3%), знецінення (22,6%), компенсації на основі акцій (14,7%), реструктуризація (11,3%) та судові розгляди (13,5%).

Більшість, або 86% досліджуваних компаній, скоригували свої результати у бік збільшення доходів минулого року, тоді як 14% скоригували його у бік зменшення.

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Світові інвестори зафіксували найбільші прибутки з 2019 року. Гравці ринку зробили ставку на різке зменшення облікової ставки після періоду її підйому.